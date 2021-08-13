В Челябинской области отменили электричку, которой пользуются жители Карталинского и Брединского районов

Электричку посчитали ненужной. Фото: Свердловская пригородная компания

В Челябинской области отменяют электропоезд «Карталы-Айдырля». Он перестанет курсировать 1 сентября.

Электричка на маршруте проработала немногим больше полугода: ее запустили в январе 2021 года. Теперь поезд признали невостребованным у жителей.

— Решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, — сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, которая осуществляет перевозки.

После отмены электрички жителям двух районов Челябинской области предложили пользоваться автобусом № 504 «Карталы — Бреды».

До 1 сентября пригородный поезд «Карталы-Айдырля» будет отправляться из Карталов по-прежнему в 20:24. В обратную сторону он выезжает в 5:59. Электричка делает остановки на станциях Знойное, 143 км, 154 км, Гогино, Бреды, Наследницкий и Байтук.

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