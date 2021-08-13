Результаты заметны: губернатор Алексей Текслер провел встречу с мэром Копейска

Перед мэром Андреем Фалейчиком губернатор поставил первоочередные задачи. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 13 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работал в Копейске. Он посетил знаковые для города строящиеся объекты — физкультурно-оздоровительный комплекс и школу, побывал в новом сквере. Перед мэром Андреем Фалейчиком глава региона поставил первоочередные задачи.

Алексей Текслер отметил, что Копейск в последний год меняется к лучшему. Виден результат работы в благоустройстве. Например, сквер на улице Калинина. Строятся дороги. Так, дорога Горняк — Северный рудник будет отремонтирована нынешней осенью. На контроле губернатора — строительство школы в микрорайоне Тугайкуль.

Вместе с тем, остаются проблемы с ЖКХ, водоснабжении, требуется строительство сетей канализации в городские поселки. Нужно ускориться с темпами расселения аварийного жилья. Город в нынешнем году получил 700 миллионов на расселение.

— Средства мы выделим. Активнее занимайтесь поселковыми дорогами. Дороги и благоустройство у горожан на первом месте, — подчеркнул губернатор.

В Копейске Алексей Текслер побывал в Центральной городской библиотеке. Здание полностью отремонтировано и теперь носит статус модельной. Это не просто книгохранилище, но место проведения досуга по интересам. Губернатору презентовали книгу об истории Копейска.

Обновленная библиотека в Копейске - место для интересного досуга. В 3D-очках, например, можно совершить путешествие в шахту.

Глава региона похвалил горожан за любовь к малой Родине и предложил выступить с инициативой о присвоении муниципалитету звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны выдавал на-гора уголь.

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