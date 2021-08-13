В областной больнице в Троицке назначили нового главного врача

В больнице назначили и.о. руководителя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исполняющим обязанности главврача областной больницы в Троицке назначен Алексей Панасенко. Об этом сообщают в региональном министерстве здравоохранения.

До сегодняшнего дня Алексей Панасенко заведовал в больнице отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. И.о. главврача 45 лет, из них 20 лет он проработал в медицине.

На посту руководителя больницы он сменил Александра Попова.

К работе облбольницы в последнее время были претензии у граждан, работников медучреждения и властей. Врачи жаловались на условия работы и уровень оплаты труда. Осенью прошлого года больные коронавирусом троичане сообщали о нехватке медиков. Первый вице-губернатор Ирина Гехт тогда заметила, что врачи затягивают госпитализацию больных и порекомендовала областному минздраву «принять управленческие решения».

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