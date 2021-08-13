Райффайзенбанк проведет онлайн-хакатон по Data Science

На повестке — поиск инструмента для оценки коммерческой недвижимости. Авторы лучших решений разделят призовой фонд в 700 тыс. рублей

Райффайзенбанк и сообщество разработчиков Russian Hackers приглашают дата-сайентистов и аналитиков на конкурс IT-решений для банкинга Raifhack DS. Онлайн-хакатон пройдет 24—26 сентября 2021 года при поддержке технического партнера Selectel. Участвовать можно одному или с командой до 5 человек.

Главная цель участников — разработать алгоритм оценки стоимости коммерческой недвижимости. На основе реальных данных о сделках за 2019 и 2020 годы, которые организаторы специально для хакатона собрали, анонимизировали и разделили на несколько стеков, нужно построить модель, прогнозирующую изменение цен. Участники пройдут несколько чекпоинтов, а в финале топ-10 команд презентуют свои решения на питчах, по итогам которых жюри определит победителей.

Призовой фонд в 700 тысяч рублей разделят 4 лауреата: 3 участника или команды, которые покажут лучшее решение, и участник или команда, отмеченная специальным призом, о котором организаторы расскажут подробнее на открытии хакатона. Бонусом — стильный мерч, неформальное общение с менторами из Райффайзенбанка и крутая атмосфера.

Подробности хакатона можно найти на сайте проекта. Дедлайн регистрации — 19 сентября.

Организаторы выберут участников по анкетам: среди главных критериев — наличие релевантного опыта, стек и мотивация. Найти команду и задать вопросы можно в чате хакатона в Telegram.