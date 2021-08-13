В Челябинской области осудят бизнесмена за махинации с жильем для детей-сирот

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении бизнесмена, подозреваемого в крупном мошенничестве и подделке документов (ч. 4 ст. 159 УК РФ и . 4 ст. 327 УК РФ). Он обвиняется в том, что продал муниципалитету квартиры ненадлежащего качества для детей-сирот.

— По версии следствия обвиняемый в период 2014-2016 годов реализовал администрации района жилые помещения не отвечающие санитарно-техническим и противопожарным нормам, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Речь идет о двух квартирах в Верхнеуральске. Одна из них расположена в доме в доме №8 по улице Братьев Кашириных, а другая —находится по адресу Цветочная, 33. Это жилье предоставлено лицам из числа детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru