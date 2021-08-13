В Челябинской области ожидаются теплые и облачные выходные

У южноуральцев еще есть время насладиться солнечными летними днями. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинской области на этой неделе страдали от дыма пожаров, идущих со стороны Якутии. Однако в ближайшие выходные небо обещает быть ясным, а погода и вовсе станет теплой.

По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу днем, 14 августа, в регионе ожидаются температуры воздуха +26, +31 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра дойдут до 11 м/c.

В воскресенье, 15 августа, тоже будет держаться теплая погода. Днем столбик термометра поднимется до +25, +30 градусов. Порывы ветра будут доходить до 8 м/c. Осадков не ожидается, облачность переменная.

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