Житель Кургана сдал на металлолом машину приятеля, которую он обещал починить

Мужчина получил деньги за автомобиль и перестал выходить на связь с потерпевшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кургане 33-летний мужчина сдал на металлолом «девятку», которую попросил отремонтировать его 68-летний приятель. После этого молодой человек скрылся и перестал выходить на связь с пенсионером. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

—В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого в краже. Полицейские установили местонахождение похищенного имущества, изъяли его из пункта приёма металла и вернули владельцу, — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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