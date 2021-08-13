Челябинский губернатор назначил нового замминистра образования региона

Виталий Литке. Фото: radiotech.su

Новым заместителем министра образования и науки Челябинской области стал Виталий Литке, который ранее занимал пост директора радиотехнического техникума. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер в пятницу, 13 августа.

— Назначить Литке Виталия Владимировича заместителем министра образования и науки Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, — говорится в опубликованном документе.

Виталий Литке сделал официальное заявление о своем уходе из Челябинского радиотехнического техникума. В нем он поблагодарил своих коллег и пожелал им благополучия.

— Главное, что я очень ценю и чем дорожу: всех успехов нам удалось достичь благодаря командной работе и труду каждого — огромное вам спасибо! Наш техникум окреп и имеет высочайший потенциал роста, — написал Литке на официальном сайте учреждения.

Напомним, в ноябре 2020 года заместитель министра образования региона Елена Зайко ушла в отставку по собственному желанию. Она проработала в ведомстве 17 лет.

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