Поймал звезды глазами: челябинец снял метеорный поток Персиды

Увидев падающую звезду, принято загадывать желание. Фото: Вадим Архипов

Для романтиков наступило благодатное время: в Челябинской области ночью можно ловить звезды. До 24 августа в небе наблюдается поток Персеилы — самый мощный звездопад. Челябинский фотограф Вадим Архипов ловил метеоры камерой и глазами. Для охоты выбрал красивое место — Айские притесы.

— На Айских притесах в выходные было много отдыхающих, но это обстоятельство не помешало поймать дзен и насладиться звездопадом Персеиды, — рассказывает Вадим. — Ночью температура опустилась до 7 градусов, я смотрел в чистый и холодный космос. Метеоры сыпались по всему небу, падали редко, но красиво. Мне удалось поймать один поток камерой и штук 7-8 глазами. Ближе к рассвету поле перед притесами застелил туман и стало еще холоднее. Звезды спешили растаять в утреннем небе, а я ушел греться в палатку.

Челябинский астрофизик Сергей Замоздра тоже романтик. Метеорный поток он сравнил с падающим песком с неба. Но не без оснований. По его словам, в это время планета проходит через рой песчинок, оставшихся от разрушения кометы.

Самый мощный метеорный поток начинается в августе. Фото: Вадим Архипов

Такое небо на Айских притесах. Фото: Вадим Архипов

Увидеть поток Персеиды можно невооруженным глазом, но снять на камеру - дело сложное. Фото: Вадим Архипов

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