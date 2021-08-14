«Третья волна»: За прошедшие сутки в Челябинской области от ковида скончалось 19 человек

Прививку все еще можно поставить в ближайшем к вам ТРК Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области зарегистрировали 19 летальных исходов, причиной которых стал COVID-19. Практически каждый день этот показатель увеличивается, побивая новый рекорд.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 378 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных на данный момент составляет 6445 человек.

В эти выходные, 14 и 15 августа, на Южном Урале снова развернуться пункты бесплатной вакцинации населения. Напомним, что накануне в область доставили почти 70 тысяч вакцин «Гам-КОВИД-Вак».

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