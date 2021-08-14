«Наш MURAL»: Художники начали раскрашивать фасады домов в микрорайоне Парковый в Челябинске

Художники продолжают радовать челябинцев своими работами Фото: maxartproject | instagram.com

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» известные художники во главе с Тимуром Бразилом начали раскрашивать фасады домов. Работа над каждым муралом займет у граффитистов минимум неделю.

Проект полностью согласован с Управляющей компанией ЮуКжси и жильцами домов. Главный архитектор города Павел Крутолапов тоже одобрил задумку художников.

— У меня довольно большой опыт в создании гигантских граффити, а вот у некоторых ребят из моей команды — нет. Это своего рода мастер-класс по созданию муралов для стрит-арт художников, — рассказывает Бразил.

С 1 по 27 августа в Челябинской области проходит фестиваль граффити «Наш MURAL». Художники из разных уголков России получили приглашение принять в нем участие. В планах у граффитистов нарисовать 13 муралов в нескольких городах области.

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