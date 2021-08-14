В Челябинске появилось объявление о продаже канатно-веревочного завода за 200 млн рублей

Фото: Челябинск красивый | vk.com

В Челябинске выставили на продажу канатно-веревочный завод за 200 миллионов рублей. Объявление о продаже было выставлено на сайте продаж готового бизнеса.

Потенциальному покупателю обещают выручку около 8 миллионов рублей ежемесячно, из которых чистой прибылью будет 1,5 млн. Также указывается, что в штате трудятся 55 человек. В стоимость сделки входят: все оборудование, запасы со складов, транспорт и прочее.

Предприятие изготавливает веревочную продукцию с 2004 года. Несколько месяцев назад ЧКВЗ получил от государства 8 миллионов. На эти деньги завод должен был изготовить эластичные шнуры для медицинских масок.

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