В Магнитогорске заканчивается стройка полигона ТКО, где начнут перерабатывать мусор

фото: Магнитка-Онлайн. Новости Магнитогорска! | vk.com

В Магнитогорске заканчивается стройка полигона ТКО, ориентированного на переработку и сортировку мусора. Полноценный его запуск состоится в январе следующего года.

Мэр Магнитогорска посетил площадку и рассказал, что строительство идет по плану. Глава города заявляет, что полигон будет работать на всю мощность. По его словам, количество вредных выбросов значительно сократится.

— На 17 тысяч тонн сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу. Это внушительный показатель. Я согласен с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, что Магнитогорску необходим данный полигон. Работы идут строго по графику, и стройка подходит к концу. Все построено качественно и добротно. Я уверен, что полигон будет работать на максимум, — рассказывает глава Магнитогорска, Сергей Бердников.

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