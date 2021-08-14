ОМОН устроил рейд на рынках в Челябинске, проверив документы 47 мигрантов

Двоих мигрантов депортируют на родину фото: Полиция Челябинской области

Силовики провели рейд на рынках в Челябинске. Документы у мигрантов проверял ОМОН, сотрудники налоговой службы и управления по вопросам миграции, а также полицейские. Всего проверили 47 мигрантов из СНГ. Цель рейда — проверить, законно ли мигранты из ближнего зарубежья находятся на территории России, а также законно ли ведут торговлю.

— Трое мигрантов работали без разрешения на трудовую деятельность. Их работодателю грозит штраф. Двое других нарушили режим пребывания на территории России. Их депортируют на родину. Налоговая служба выявила 9 нарушений рыночных предпринимателей. Они работали без кассового аппарата, — рассказала Елена Лядова, инспектор отдела иммиграционного контроля ГУ МВД по Челябинской области.

Также в задачу рейда входила проверка мигрантов на причастность к ранее совершенным административным правонарушениям и преступлениям. 47 граждан ближнего зарубежья оказались чистыми: ни один из них не совершал преступлений.

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