Плохо обслуживаются и нет знаков: общественники составили карту плохих остановок на ЧМЗ в Челябинске

На многих остановках нет знаков и платформ. Фото: группа "Урбанисты ЧМЗ"

Группа урбанистов ЧМЗ опубликовала карту остановок Металлургического района Челябинска и их состояния. Замечания представлены по более чем 200 пунктам. Среди наиболее распространенных проблем — отсутствие остановочного павильона, короткая и недостаточно высокая посадочная платформа, отсутствие подходов к остановке. Некоторые пункты либо просто отсутствуют, либо стоят без крыши, а места для посадки используются как парковки.

Общественники также зафиксировали отсутствие 64 дорожных знака «Остановка общественного транспорта».

— Мы заметили, что существующие остановочные павильоны плохо обслуживаются, но это проблема системная, и как ее решить мы пока не знаем, — пишут участники группы урбанистов ЧМЗ .

Активисты предлагают ознакомиться с еще одной картой: мест, где не хватает пешеходных переходов. Их насчитали 60.

— Сегодня мы отправим проделанную нами работу в администрацию города для выделения дополнительного финансирования на установку новых остановочных пунктов, организации подходов, а также возвышений посадочных платформ, — заявили активисты.

Фото: группа "Урбанисты ЧМЗ"

Фото: группа "Урбанисты ЧМЗ"

Один из немногих хороших примеров. Фото: группа "Урбанисты ЧМЗ"

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