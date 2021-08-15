Снова рост смертности в Челябинской области: последние данные статистики по коронавирусу

Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным Минздрава Челябинской области за прошедшие сутки в регионе от COVID-19 умерли 20 человек. Всего накануне зарегистрирован 381 заболевший коронавирусом, при это школьников среди пациентов с подтвержденным диагнозом нет. 280 человек были выписаны.
Всего за время пандемии выздоровели более 70 тысяч южноуральцев, подтверждены более 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, проведено более 3 млн исследований методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 3 012 225.
8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.
Телефон горячей линии для предпринимателей — 8-800-350-24-74.
Телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru