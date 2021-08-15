Снова рост смертности в Челябинской области: последние данные статистики по коронавирусу

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Минздрава Челябинской области за прошедшие сутки в регионе от COVID-19 умерли 20 человек. Всего накануне зарегистрирован 381 заболевший коронавирусом, при это школьников среди пациентов с подтвержденным диагнозом нет. 280 человек были выписаны.

Всего за время пандемии выздоровели более 70 тысяч южноуральцев, подтверждены более 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, проведено более 3 млн исследований методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 3 012 225.

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