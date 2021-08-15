Мужчина зарегистрировал жильцов в квартире Челябинска, которую продал три года назад

Фото: главное управление МВД России по Челябинской области

Сотрудники отдела полиции «Калининский» пресекли попытку оформления фиктивной регистрации. Мужчина зарегистрировал по месту пребывания двух российских граждан в квартире, которую продал три года назад.

— Теперь в отношении бывшего собственника проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушитель может лишиться свободы на срок до трех лет, — сообщает главное управление МВД России по Челябинской области.

Гражданам, которые жили в квартире незаконно, придется искать новое место для регистрации.

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