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Общество15 августа 2021 9:59

Мужчина зарегистрировал жильцов в квартире Челябинска, которую продал три года назад

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ольга ЩАПИНА
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Фото: главное управление МВД России по Челябинской области

Фото: главное управление МВД России по Челябинской области

Сотрудники отдела полиции «Калининский» пресекли попытку оформления фиктивной регистрации. Мужчина зарегистрировал по месту пребывания двух российских граждан в квартире, которую продал три года назад.

— Теперь в отношении бывшего собственника проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушитель может лишиться свободы на срок до трех лет, — сообщает главное управление МВД России по Челябинской области.

Гражданам, которые жили в квартире незаконно, придется искать новое место для регистрации.

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