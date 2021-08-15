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Здоровье15 августа 2021 11:58

36 тысяч доз вакцины поступило в Челябинскую области

Теперь партия состоит из двух препаратов
Источник:kp.ru
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Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Это почти 26 тысяч доз «Гам-КОВИД-Вак» и 10,5 тысяч «Спутника Лайт».

— В ближайшие дни вакцина направится во все медицинские учреждения региона, — сообщает минздрав региона.

Сегодня поставить прививку от COVID-19 можно тремя способами:

— в будни в поликлинике по месту жительства через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122;

— в выходные дни в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах (график «Комсомольская правда» публикует каждую пятницу в новостях);

— в мобильных пунктах, которые выезжают на предприятия, организации и даже во дворы.

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