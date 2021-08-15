Жара и вероятность пожаров: синоптики дали прогноз на следующую неделю

no-title Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На следующей неделе, с 16 по 21 августа, синоптики обещают в Челябинске жару 28-32 градуса практически без ветра и осадков. Небольшой кратковременный дождь, возможно, пройдет только в субботу.

В связи с этим до 17 августа в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, в южных районах — местами чрезвычайная. МЧС сообщает о высокой вероятности возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами.

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