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Происшествия16 августа 2021 7:59

Утро не задалось: В Челябинске образовались пробки на Доватора и Курчатова из-за ДТП

Произошли сразу две аварии
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Водителям приходится объезжать место аварии

Водителям приходится объезжать место аварии

Фото: Юлия РЕУТОВА

В Челябинске на пересечении Доватора и Воровского столкнулись две легковушки. Из-за столкновения, которое случилось непосредственно посреди дороги, образовались пробки: автомобилистам приходится объезжать место аварии.

Пока неизвестно, если ли пострадавшие в авариях

Пока неизвестно, если ли пострадавшие в авариях

Фото: Юлия РЕУТОВА

Второе ДТП произошло на Курчатова. Такси известной компании столкнулось с другим легковым авто. Машины также встали на перекрестке и образали пробки. Теперь чтобы повернуть направо, другим водителям нужно ехать в объезд.

Пока неизвестно, если ли пострадавшие в авариях. Информация по обоим ДТП будет дополняться.

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