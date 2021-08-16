Утро не задалось: В Челябинске образовались пробки на Доватора и Курчатова из-за ДТП

Водителям приходится объезжать место аварии Фото: Юлия РЕУТОВА

В Челябинске на пересечении Доватора и Воровского столкнулись две легковушки. Из-за столкновения, которое случилось непосредственно посреди дороги, образовались пробки: автомобилистам приходится объезжать место аварии.

Пока неизвестно, если ли пострадавшие в авариях Фото: Юлия РЕУТОВА

Второе ДТП произошло на Курчатова. Такси известной компании столкнулось с другим легковым авто. Машины также встали на перекрестке и образали пробки. Теперь чтобы повернуть направо, другим водителям нужно ехать в объезд.

Пока неизвестно, если ли пострадавшие в авариях. Информация по обоим ДТП будет дополняться.

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