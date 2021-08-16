В Челябинской области еще 384 человека заболели коронавирусом

Коронавирусом в регионе заболели более 80 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области снова обновили антирекорд по количеству выявленных за день случаев коронавируса. За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 384 человек.
На лечении сейчас находятся 6612 больных коронавирсом.
По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки от ковидной пневмонии скончались 20 пациентов.
Всего с начала эпидемии в регионе коронавирус выявили у 80 тыс. 764 человек.
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