Вместо бараков — парк: показываем, как идут работы в новом сквере на пересечении Воровского и Курчатова

Сейчас в сквере прокладывают коммуникации. Фото: КП-Челябинск, Виктор Ереклинцев

В Челябинске между улицами Курчатова, Воровского и Свердловским проспектом активно строят новый сквер. Еще в прошлом году здесь снесли старые бараки, и теперь город благоустраивает территорию. КП-Челябинск прогулялся по новому скверу, чтобы показать, как идут работы.

Скоро здесь появятся лавочки, качели и уютные тропинки. Фото: КП-Челябинск

— В сквере сейчас прокладываются кабели коммуникаций. Монтируем поребрик тропиночной сети. Все материалы завезены, работы ведутся без перебоев, — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев на аппаратном совещании в мэрии.

Такой проект челябинцам показывали в 2020 году. Фото: Виктор Ереклинцев

По проекту, показанному в прошлом году, сквер разобьют на несколько зон отдыха. Здесь разместят лавочки, урны и уличные фонари. Не обойдется и без полюбившихся людям качелей.

До 1 октября, по условиям контракта, «АРТ — С» должен установить девять малых архитектурных форм: карусель «Viento», разноуровневые брусья, спортивный комплекс с кольцами, карусель «Цветок», шведскую стенку, качалку на пружине «Цветочек», канатный комплекс. Стоимость контракта 2,5 млн рублей.

Фото: Виктор Ереклинцев

Фото: Виктор Ереклинцев

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