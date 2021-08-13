Сбер поддержал строительство производственно-логистического комплекса бренда «Увелка»

При финансовой поддержке Сбера в Увельском районе открылся производственно-логистический комплекс компании «Ресурс», которая выпускает продукцию под товарным знаком «Увелка».

Открытие производственно-логистического комплекса значительно увеличило мощности ООО «Ресурс». Руководство компании за счет реализации проекта рассчитывает увеличить объемы производства и переработки зерна, повысить эффективность процессов компании в области переработки, хранения и отгрузки продукции. Кроме того, предприятие осваивает азиатский рынок, поэтому новый объект построен с учетом увеличения объемов экспортных поставок.

В рамках проекта на территории предприятия построили цех по переработке овса, автоматизированный высотный склад полного цикла и сооружения для хранения зерна. Запуск комплекса увеличит производственные возможности по переработке и производству овсяных хлопьев в 2,7 раза. А объем экспорта в течение пяти лет может вырасти до 45 млн долларов. Продукцию планируется поставлять в Китай, Вьетнам, Индию и страны Африки.

Благодаря запуску комплекса прогнозируемые отчисления в бюджет могут составить около 4,58 млрд рублей. Проект компания смогла реализовать при поддержке Сбера.

— Производственно-логистический комплекс открывает перед нами новые возможности расширить экспорт в страны Азии и Африки. Мы планируем стать самой крупной площадкой по производству продукции из овса в стране, а при открытии новой очереди — и в Европе. Проект был реализован при участии Сбера. Надеемся, что наше сотрудничество будет таким же продуктивным и дальше», — отметил руководитель предприятия Виталий Зяблин.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Мы регулярно поддерживаем крупные инвестиционные проекты системообразующих предприятий Челябинской области. Компания «Ресурс» — один из лидеров отрасли среди производителей круп, и новый комплекс позволит предприятию вырасти в несколько раз. Не сомневаюсь, что вместе мы реализуем еще много крупных проектов.

ПАО Сбербанк.

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