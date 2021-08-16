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Происшествия16 августа 2021 11:30

В Челябинской области грузовой поезд врезался в автомобиль

Из-за этого на железной дороге застряла электричка
Елена КОЛЧИНА
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Из-за аварии опоздал пригородный поезд

Из-за аварии опоздал пригородный поезд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП с участием легкового автомобиля и товарного поезда случилось в 10:54 16 августа на железнолорожном перегоне Кыштым-Маук в Челябинской области.

Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, водитель «Нивы» въхеал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал семафора. По рельсам уже приближался грузовой состав. Автомобиль не успел пересечь пути. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

В результате «Ниву» помяло локомотивом, но никто из людей не пострадал.

Из-за происшествия задержался пригородный поезд №6901 «Челябинск — Верхний Уфалей». Электричка опоздала на 23 минуты.

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