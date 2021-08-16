В Челябинской области грузовой поезд врезался в автомобиль

Из-за аварии опоздал пригородный поезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП с участием легкового автомобиля и товарного поезда случилось в 10:54 16 августа на железнолорожном перегоне Кыштым-Маук в Челябинской области.

Как рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, водитель «Нивы» въхеал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал семафора. По рельсам уже приближался грузовой состав. Автомобиль не успел пересечь пути. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

В результате «Ниву» помяло локомотивом, но никто из людей не пострадал.

Из-за происшествия задержался пригородный поезд №6901 «Челябинск — Верхний Уфалей». Электричка опоздала на 23 минуты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru