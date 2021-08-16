Стало известно, где продолжат отдых дети, эвакуированные из-за пожара возле лагеря на границе Челябинской области

Часть детей увезли в "Уральские зори" еще вчера днем. Остальные поедут в лагерь сегодня. Фото: администрация "Горное ущелье".

Сегодня, 16 августа, детей, которых эвакуировали из лагеря «Горное ущелье» на границе с Челябинской областью, отправили в детский оздоровительный лагерь «Уральские зори». В администрации лагеря сообщили, что для них организуют питание и различные мероприятия: спорт, творчество, просмотр фильмов, консультации психологов.

По данным МЧС Башкирии 16 августа в 11:00, 467 человек (412 детей, 55 человек персонала) на 19 автобусах отправили в Магнитогорск. Детей передали родителям. Оставшиеся 370 человек из отдаленных районов (388 детей и 32 человека из персонала) на ночь разместили в санатории «Юбилейный», домах отдыха «Юность» и «Березка». Сегодня их переправят в «Уральские зори», который находится в 5,5 км.

— На данный момент площадь пожара составляет 15 га. Тушение продолжается, — сообщили в МЧС Башкирии (данные на 11:06). — Ведется тушение пожара с помощью ранцевых огнетушителей. Производится опашка территории тракторами, создаются минерализованные полосы.

Напомним, пожар начался 15 августа недалеко от деревни Зеленая поляна, где находятся детский лагерь ММК «Горное ущелье» и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск». Из лагеря сразу эвакуировали на девяти автобусах 837 человек, в том числе 750 детей.

Сегодня администрация лагеря «Горное ущелье» объявила сбор добровольцев для тушения пожара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru