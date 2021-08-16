Только что отремонтированный трамвайный переезд в центре Челябинска будут переделывать

Трамвайный переезд открыли после ремонта, но не надолго

В Челябинске возобновят работы на трамвайном переезде на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга.

Сделать это поручила глава города Наталья Котова.

— Переезд, который сейчас уже открыт (по Ленина и Цвиллинга), — просьба сделать таким же, как между проспектом Ленина и Свердловским проспектом, то есть, более плавным. Это мнение автомобилистов, которые пересекают эту улицу, — сказала Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии.

Замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов сообщил, что в скором времени автомобилистам придется мириться с ремонтными работами еще на одном участке в центре Челябинска.

— С 28 августа подрядчик приступает к ремонту трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных, — рассказал он.

Напомним, трамвайный переезд на площади Революции в Челябинске начали ремонтировать в конце июля. Водители столкнулись с многодневными ограничениями движения. Рядом с зоной ремонта образовались пробки.

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