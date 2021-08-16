Южноуральцы стали в 8 раз чаще выбирать места отдыха онлайн

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На основе анализа обезличенных данных клиентов МТС Банка во втором квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, эксперты выделили топ-5 категорий, в которых покупатели активно расплачиваются в сети: туристические агентства, доставка товаров из супермаркетов, сервисы знакомств, аптеки и заказ мебели.

Покупка продуктов питания и товаров первой необходимости, приобретение туристических путевок, лекарств и мебели, которые еще несколько лет назад подразумевали только офлайн-продажи, сегодня продолжают плотно закрепляться в онлайне. Сначала рост онлайн-оборотов происходил за счет отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во втором квартале 2020 года, а затем — за счет появления новых удобных сервисов.

По результатам исследования самый значительный прирост по количеству оплат южноуральцев в онлайне показали туристические агентства — в 7,8 раза, средний чек при этом снизился на 8% до 19 700 рублей. Для россиян открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками. Снижение среднего чека аналитики банка связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

На втором месте по Челябинской области оказались супермаркеты — прирост количества онлайн-операций составил 7,1 раза. Ритейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Южноуральцы оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам.

В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей также платформы для знакомств — в этом году на Южном Урале количество оплат таких сервисов увеличилось в 4,5 раза. Примечательно, что средний чек на сервисах знакомств вырос практически в два раза до 880 рублей. Также отметим, что доля жительниц Челябинской области, пользующихся платными услугами сервисов знакомств утроилась.

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