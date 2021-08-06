Стали известны итоги совещания Владимира Путина и Алексея Текслера

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

Президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание по ликвидации последствий паводков и пожаров. Телеграм-канал «Челябушка» опубликовал итоги встречи главы государства с властями региона.

С весны площадь лесных возгораний по стране превысила шесть миллионов гектаров. Предложено вернуть на федеральный уровень контроль за лесоохраной и ввести ответственность за нарушения при тушении. Южноуральское ЧП вызвали неосторожное обращение с огнем и сухая гроза.

Предварительно в сопровождении руководителя МЧС Евгения Зиничева глава государства с воздуха осмотрел пострадавшие от огня Карталинский и Нагайбакский районы. Губернатор Алексей Текслер доложил о помощи, которую власти продолжают оказывать потерпевшим.

Брать посылы президента на карандаш могут все губернаторы, повестка крайне актуальна, от природных катаклизмов, увы, не застрахован никто. По словам Путина, реагировать научились оперативно, однако бывают сбои, страдают люди и есть вопросы к организации лесхоза.

Челябинской области после стихийного бедствия президент оказал всестороннюю поддержку. Вот уже месяц, демонстрируя осведомленность и стрессоустойчивость, суетится буквально каждый — от управленцев района и губернатора до уральского полпреда и федерального министра.

— Будем считать это кейсом на будущее: как быстро, достойно, сообща и, по возможности, без человеческих потерь выйти из ЧС — не важно, паводок, взрыв метеорита или пожар, — добавляют авторы паблика. — С большей уверенностью практику можно будет тиражировать по готовности домов, отстроенных взамен утраченных.