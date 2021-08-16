У преподавателя института в Челябинске обнаружили поддельный диплом об образовании

Диплом об образовании был оформлен не по установленным стандартам. Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинске у преподавателя института личного развития «ЭГО РЕСУРС» обнаружили фальшивый диплом об образовании психолога. Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки. Было установлено, что документ об образовании не выдавался вузом, а сам он был оформлен не по стандартам.

— По результатам прокурорской проверки в отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За подделку документов женщине грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

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