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Общество16 августа 2021 15:17

У преподавателя института в Челябинске обнаружили поддельный диплом об образовании

Возбуждено уголовное дело
Ян СтоевЯн Стоев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Диплом об образовании был оформлен не по установленным стандартам.

Диплом об образовании был оформлен не по установленным стандартам.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинске у преподавателя института личного развития «ЭГО РЕСУРС» обнаружили фальшивый диплом об образовании психолога. Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки. Было установлено, что документ об образовании не выдавался вузом, а сам он был оформлен не по стандартам.

— По результатам прокурорской проверки в отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За подделку документов женщине грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

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