В Челябинске осудили экс-начальника «Россетей» за растрату более 8 млн рублей

За совершенное преступление суд приговорил мужчину к условному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника электросетей регионального филиала ПАО «Россети». Он был признан виновным в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

— Было установлено, что обвиняемый в ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика» растратил вверенное ему имущество, которое предназначалась для установки на объектах энергосистемы региона. Общий ущерб от его действий составил 8,3 млн рублей, — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела виновник возместил нанесенный ущерб. За совершенное преступление суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

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