Калининский суд Челябинска признал незаконным отказ в регистрации четырех кандидатов

Дмитрий Белецкий отстоял в суде свое право стать кандидатом

С 8 утра и до 17 вечера сегодня, 16 августа, Калининский районный суд рассматривал исковые заявления четырех кандидатов от партии “Справедливая Россия” Дмитрия Иванова, Ильи Пермякова, Анны Мадаминовой и Дмитрия Белецкого, которым отказали в регистрации.

Причиной стало отсутствие решения местного отделения партии о выдвижении конкретных лиц. Кандидаты же утверждают, что такой документ в территориальную избирательную комиссию предоставляли несколько раз. В результате судья вынесла решение в пользу кандидатов.

В Территориальной избирательной комиссии комментировать решение отказались до получения официального документа из суда, а также предложили обратиться с письменным запросом.

— Завтра получаю решение суда, должны восстановить немедленно, — отметил один из кандидатов Дмитрий Белецкий. — На завтра также назначено заседание ТИКа.

Всего на дополнительные выборы в органы местного самоуправления Челябинской области выдвинулось 648 кандидатов, 28 человек утратили свой статус, 41 кандидату отказано в регистрации.

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