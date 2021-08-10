На Южном Урале снизились темпы вакцинации

Власти Челябинской области признали снижение темпов вакцинации от ковида и выразили беспокойство по этому поводу, пишет городской телеграм-канал «Челябушка».

Как сообщила вице-губернатор Ирина Гехт, тенденция наблюдается по всей стране, что связано с периодом летних отпусков.

— Поставили препарат 700 000 южноуральцев, 880 человек заразились уже после первого компонента и число заболевших все равно растет. Больше пациентов на ИВЛ с тяжелым течением, впрочем, в реанимациях нет ранее привитых, — продолжают авторы паблика. — До 1 сентября остается каких-то три недели и у оперштаба региона высокая, но, хочется верить, достижимая планка — поднять уровень вакцинации с 45% до 80%.