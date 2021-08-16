Дорогое удовольствие: на Южном Урале спортсмены прокатились под парусом

Фото: chelsport.ru

В минувший уик-енд на озере Увильды состоялся Кубок губернатора по парусному спорту.

— Еще одно дорогое удовольствие южноуральского бомонда в копилку к гольфу и скачкам. Вообще-то, регаты там проводятся ежегодно, но у вчерашней был новый статус — при поддержке правительства Челябинской области. Это позволило пригласить побольше яхтсменов, — пишет телеграм-канал «Челябушка». — Власти региона довольно эмоционально относятся к популяризации спорта среди населения и активно используют тему в продвижении. Наши чемпионаты по зимним видам давно попали на международный уровень. Регатам, конечно, пока далеко, зато у нас аж 3000 озер и у некоторых отличная инфраструктура. К тому же, Челябинск, согласно Стратегии, чиновники позиционируют как столицу края тех самых озер, значит, на руку подобные мероприятия и в развитии туризма. Кстати, кубок на Увильдах пошел в зачет руководству Карабаша, который фактически его принял — городу медеплавильщиков тоже не помешает смена имиджа.