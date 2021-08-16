В центре Челябинска продают старинную усадьбу за 30 млн рублей

Фото: avito.ru

В Челябинске выставили на продажу городскую усадьбу Первухиной, которую построили в 19 веке. Двухэтажное здание площадью в 670 квадратных метров находится в центре города на улице Свободы, 22. Цена объекта составляет 29,7 млн рублей. В стоимость также входит прилегающий земельный участок в 11,4 соток. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

— Здание имеет удобную планировку. Первый этаж: кабинетная система - площадь помещений от 16 до 70 м². Второй этаж: жилые помещения (возможно использование по назначению, а также в качестве дополнительных офисных площадей, при этом низкие тарифы на электроэнергию и налоги на землю), — говорится в объявлении.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

К дому подключено электричество и центральное водоснабжение. Есть также телефон, интернет и охранная сигнализация.

Фото: avito.ru

Продавец подчеркивает, что здание и прилегающая территория находятся в частной собственности. Кроме того, он не исключает продажу объекта вместе с юридическим лицом, то есть без переоформления договоров на энергоресурсы и прочее. По словам собственника, документы для сделки уже готовы.

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