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Общество16 августа 2021 19:12

Челябинский губернатор назначил начальника по борьбе с коррупцией в регионе

Рассказываем, кто занял эту должность
Ян СтоевЯн Стоев
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Алексей Ильиных. Фото: chel.ranepa.ru

Алексей Ильиных. Фото: chel.ranepa.ru

Должность начальника управления по профилактике коррупционных и иных преступлений в Челябинской области получил 39-летний Алексей Ильиных, который ранее был деканом факультета экономики и права филиала местного РАНХиГС. Постановление об этом с подписью губернатора Алексея Текслера было опубликовано на сайте правительства региона.

— Назначить Ильиных Алексея Валерьевича Начальником Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области, — говорится в документе.

Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений было учреждено в регионе в мае 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. Оно подчиняется напрямую губернатору Алексею Текслеру.

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