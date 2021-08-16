«Вспоминается средневековье»: челябинцев удивил «помост» в центре Кировки

Фото: читатель КП-Челябинск

Жители Челябинска обратили внимание, что сегодня на улице Кирова появилась конструкция неизвестного назначения. Она представляет собой помост, на который установили два железных столба, держащих крышу полукруглой формы. Причем к этому «архитектурному объекту» ведут две лестницы с разных сторон.

— Глядя на это, сразу вспоминается средневековье: когда провинившегося человека ведут на помост и заключают в колодки на потеху публике. Там еще даже можно и гильотину разместить, — шутит читатель КП-Челябинск.

Правда, все оказалось гораздо прозаичнее. Выяснилось, что эта конструкция являлось местом, где торгуют книгами. Однако по каким-то причинам собственник объекта не закончил работу по демонтажу.

— Конструкция принадлежит бывшему арендатору по фамилии Миллер. Он должен убрать ее сам или передать в КУиЗО для того, чтобы те передали нам. Тогда я все это сам снесу, — рассказал директор МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» (отвечает за Кировку) Игорь Клеин.

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