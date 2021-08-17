В Челябинске троллейбусы не будут ходить в сторону вокзала

Маршруты изменят три троллейбуса Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно закроют движение троллейбусов на железнодорожный вокзал и в обратном направлении.

Как сообщили в «ЧелябГЭТ», троллейбусы не смогут проехать через перекресток улиц Свободы и Евтеева. Дело в том, что от дома №4 по улице Евтеева до дома №60 по улице Цвиллинга дорога будет раскопана. Там ремонтируют теплотрассу.

Для троллейбусов участок будет закрыт с 23:00 20 августа до 6:00 23 августа, то есть, с вечера пятницы до утра понедельника.

Троллейбус №5 будет временно курсировать по маршруту «АМЗ-ЧТЗ», троллейбус №17 — по маршруту «Молдавская-ЧТЗ», троллейбус №21 будет доставлять пассажиров от ТЭЦ №3 до ПКиО имени Гагарина и обратно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru