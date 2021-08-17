Челябинцев осудили за использование купленных в интернете фальшивых денег

Челябинцы купили фальшивые пятитысячные купюры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Двое челябинцев и один иностранный гражданин купили через интернет фальшивые купюры, а затем попытались ими воспользоваться. Однако при попытке расплатиться подделками их задержали сотрудники ФСБ и полицейские. Силовики изъяли 15 фальшивых купюр, каждая номиналом в 5 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, всех троих участников незаконной сделки признали виновными в сбыте поддельных денег.

Калининский районный суд Челябинска приговорил преступникам к лишению свободы — на сроки от 4 лет до 4 лет и 6 месяцев с длительными испытательными сроками после освобождения.

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