В Челябинской области ПЦР-тест стоит минимум тысячу рублей

За проверку на коронавирус придется отдать не менее тысячи рублей Фото: Валентина ВАГАНОВА

За ПЦР-тест на коронавирус пациентам платных медцентров в Челябинской области приходится отдавать от 1 до 3 тыс. рублей. Данные о ценах обнародовала региональная контрольно-счетная палата.

Сейчас за деньги провериться на коронавирус можно в 22 населенных пунктах Челябинской области. Анализ на платной основе выполняют в 10 государственных и 25 частных медучреждениях.

Дешевле всего ПЦР-тест делают магнитогорском медцентре «МЦэУ» — за 1 тыс. рублей.

В миасской горбольнице №2 берут 1155 рублей, а в челябинском Диагностическом центре — 1,4 тыс. рублей.

В частных клиниках стоимость исследования составляет от 1,6 до 2 тыс. рублей.

Больше всего придется заплатить за срочный анализ. 8 частных клиник готовы выдать результаты ПЦР-теста в течение суток после взятия мазка, но стоить это будет от 2 до 3 тыс. рублей.

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