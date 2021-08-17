За день в Челябинской области выявили 386 случаев коронавируса

Коронавирусом заболели более 81 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за последние сутки подтвердили диагноз Covid-19 у 386 человек.
На лечении сейчас остаются 6682 пациентов.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса умер 21 человек.
Всего с начала эпидемии в Челябинской области выявили 81 тыс. 150 случаев коронавируса.
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