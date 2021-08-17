За день в Челябинской области выявили 386 случаев коронавируса

Коронавирусом заболели более 81 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки подтвердили диагноз Covid-19 у 386 человек.

На лечении сейчас остаются 6682 пациентов.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса умер 21 человек.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области выявили 81 тыс. 150 случаев коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru