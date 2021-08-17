На Челябинск: в Сосновском районе строится современная дорога

Протяженность участка — 12 км Фото: Ольга АНТОНОВА

Дорога протяженностью 12 км, которая свяжет Красное Поле и Челябинск (Шагол) будет полностью отремонтирована в следующем году. Дорога нужна — это один из «вылетных» путей из большого города. Ее начинали ремонтировать еще шесть лет назад, но работы, едва начавшись, остановились.

Возобновляя ремонт в прошлом году, дорога включена в нацпроект «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Во вторник во время рабочей поездки в Сосновский район на ремонтируемой дороге побывал губернатор. Алексей Текслер акцентировал внимание на качестве: работу каждого подрядчика трижды курируют проверками, анализируя, в том числе, и состав укладываемой смеси.

Напомним, что по решению губернатора при региональном миндортрансе будет создана современная лаборатория, для нее построят здание. В этом году в регионе будет отремонтировано и построено 800 км дорог. Сейчас работы завершены на 57%.

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