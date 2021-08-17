В Челябинской области из-за долгов арестовали кинотеатр

Арест кинозалов заставил должников срочно заплатить налоги Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Магнитогорске судебные приставы арестовали кинотеатр «Современник». Это сделали, чтобы взыскать с его владельцев внушительный долг по налогам.

Как рассказали в региональном управлении ФССП, АО «ТК Класс» должно было внести в бюджет 3,2 млн рублей. Компания упорно не платила налоги, и деньги взыскали через суд.

Приставы попытались списать средства с банковских счетов должника, но там нужной суммы не нашлось. Тогда они решили арестовать и продать одно из принадлежащих компании зданий. Выбор пал на кинотеатр.

Сразу после ареста здания представители должника заплатили просроченный налог. Кинотеатр возобновил работу в прежнем режиме.

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