«Руку практически оторвало»: челябинские врачи спасли ребенка, выпавшего с пятого этажа

Фото: ЧОДКБ

В Челябинской области врачи спасли жизнь ребенку, который получил множество тяжелых травм после падения с пятого этажа. Девятилетний мальчик остался дома один со старшим братом. Ребята играли на подоконнике, и младший сорвался наружу, выдавив москитную сетку. Брат пытался удержать его за ногу, но сил не хватило.

Мальчика после падения экстренно доставили в больницу. Хирурги сразу удалили ему разорванную селезенку. Пока шла операция, на подмогу приехали специалисты Челябинской областной детской клинической больницы. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии.

Реаниматологи и хирурги стабилизировали обломки костей, провели переливание крови и противошоковую терапию. Затем пациента решили на реанимобиле везти в ЧОДКБ — только там были подходящие условия для дальнейшей помощи.

Операцию проводили целых семь часов,, одновременно работали сразу три хирургических бригады. У мальчика оказались сломаны кости таза, левого бедра, обеих рук, были серьезные повреждения мягких тканей.

— Руку практически оторвало. Изначально думали, что придется ампутировать до локтя. При этом мелкооскольчатые переломы левого плеча и предплечья собирали по кусочкам как пазл, — рассказал завотделением травматологии и ортопедии ЧОДКБ Олег Стариков.

В результате мальчику удалось сохранить руки, хотя восстановление разорванного нерва потребует дополнительной операции. Как рассказали в пресс-службе ЧОДКБ, ближайшие несколько месяцев ребенку придется провести в аппаратах Илизарова. Тем не менее, состояние маленького пациента улучшилось настолько, что его смогли выписать домой.

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