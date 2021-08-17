В следующий вторник пройдет вебинар «Информационная безопасность в социальных сетях»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Информационная безопасность в социальных сетях», который пройдет 24 августа в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Спикер — Павел Мельников, эксперт по информационной безопасности, Генеральный директор Pointlane.

В последнее время тема информационной безопасности в социальных сетях становится все актуальней. Именно информация становится желаемым объектом мошеннических операций, шантажа, судебных разбирательств и незаконных действий по краже личных данных, которые могут быть использованы при аутентификации на различных ресурсах и площадках. Знание практического применения отдельных технологий безопасности и методов защиты позволит избежать нежелательных рисков.

Программа вебинара:

Какие риски возникают при взломе аккаунтов?

Как злоумышленники взламывают аккаунты пользователей?

Какую информацию можно размещать в соцсетях?

Почему соцсетям выгодно собирать больше данных и как они их используют?

Как руководитель может использовать данные из соцсетей, чтобы сделать правильное решение о приеме на работу кандидата?

Что нужно сделать для обеспечения безопасности своих аккаунтов?

Как включить усиленную защиту аккаунтов?

Участники вебинара узнают, как обеспечить безопасность в соцсетях и обезопасить себя от утечки данных, как сделать так, чтобы аккаунт в соцсетях «не угнали», как правильно использовать данные в соцсетях, а также как настроить усиленную защиту и использовать сложные пароли.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию вебинара будет направлена на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров на YouTube-канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.