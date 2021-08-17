Челябинских автозаправщиков заподозрили в сговоре из-за роста цен на газ

Челябинцы заметили, что газ на заправочных станциях подорожал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области проверят владельцев автозаправочных станций, где продается сжиженный газ. Причина — в росте цен на топливо. В региональном управлении ФАС потребовали объяснить подорожание газа ПАО «Новатэк» и других продавцов.

— В случае выявления признаков антиконкурентных сговоров или злоупотребления доминирующим положением будут оперативно приняты меры антимонопольного реагирования, — в УФАС по Челябинской области

В Антимонопольной службе также посоветовали производителям газа уменьшить поставки продукции за рубеж и направить топливо на внутренний рынок. Таким образом ведомство пытается не допустить дефицита и дальнейшего удорожания газа в стране.

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