«Не ждать октября»: в Сосновском районе построен детский сад

Здание в два этажа рассчитано на 240 детей Фото: Ольга АНТОНОВА

В коттеджном поселке Газовик Сосновского района готов к открытию детский сад. Здание в два этажа рассчитано на 240 детей. Сосновский район испытывает очевидный дефицит в социальных учреждениях — не хватает садиков, школ, спортивных объектов, особенно в новых микрорайонах и поселках. Как сообщил глава района Евгений Ваганов, каждый год население района увеличивается на пять тысяч человек.

Сегодня в садике побывал губернатор Алексей Текслер. До настоящего момента садик планировали открыть в октябре, но губернатор распорядился сделать это раньше. Сейчас учреждение дошкольного образования проходит аккредитацию.

Кстати, в этом году в Челябинской области построят 13 детсадов. По Сосновскому району принято решение по строительству семи садиков и пяти школ — они появятся в ближайшие годы.

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