Кремль одобрил проект строительства межвузовского кампуса в Челябинске

Кампусы появятся в Москве, Томске, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на заседании правительства РФ обсудили вопрос реализации проектов строительства кампусов — современных научно-образовательных центров. Минобрнауки совместно с Минэкономразвития, Минфином и ВЭБ.РФ рассмотрели проекты 27 кампусов мирового уровня в 22 регионах.

Чернышенко отметил, что отобраны восемь проектов со стартом в 2021 году. Кампусы появятся в Москве, Томске, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.

Отличную для Челябинска новость оценил губернатор Алексей Текслер, продвигавший проект строительства межвузовского кампуса на федеральном уровне.

— Мы одними из первых подали заявку. Современные научно-образовательные центры — это будущее, — сказал губернатор. — Это — развитие города, это значит, наши высокобалльные выпускники не будут уезжать учиться в другие большие города.

Единая образовательная среда и коллаборация высших учебных заведений — новое для нашей области явление.

Здания площадью 126 тысяч квадратных метров — это пространства для научной, образовательной, исследовательской и социальной работы; для учебы и проживания студентов, педагогов, ученых. Предварительная цена вопроса — более девяти миллиардов рублей.

Кампус разместится на реконструируемых площадях ЮУрГУ (за главным корпусом), на территории ЧелГУ и у поселка Терема.

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