В Челябинске два брата украли 19 тонн мяса и рыбы

Злоумышленники продавали краденую рыбу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое жителей Челябинска — братья 33 и 40 лет — придумали мошенническую схему с покупкой и перепродажей рыбной и мясной продукции. Им удалось похитить 18,5 тонн продуктов общей стоимостью более 4 млн рублей.

Сообщники в интернете находили объявления о продаже рыбы и мяса, а также об аренде грузовых автомобилей. Они связывались с водителями, предлагали работу, узнавали у них личные данные, а потом представлялись этими водителями, заказывая продукцию у поставщиков.

Перевозчики, ни о чем не догадываясь, забирали рыбу и мясо у продавцов. В пути они получали звонки от мошенников с просьбой изменить адрес доставки.

Злоумышленники, не расплачиваясь, выгружали рыбу и мясо, а затем перепродавали.

Обман им удалось повторить три раза, во время четвертого сообщников задержали полицейские.

Теперь братьев обвиняют в мошенничестве. Обоих поместили под домашни арест. Уголовное дело аферистов будет рассматривать Тракторозаводский районный суд.

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