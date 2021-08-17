Охранника базы отдыха в Челябинской области отправили за решетку за убийство дайвера

Тело инструктора убийца попытался спрятать в озере Увильды Фото: Евгения ГУСЕВА

Охранник базы отдыха в Карабаше во время пьяной ссоры убил инструктора по дайвингу, который жил на той же базе. Преступление произошло ночью 11 октября прошлого года. Охранник заколол свою жертву ножом.

Чтобы скрыть убийство, мужчина отвез тело на озеро Увильды и там утопил, а сам попытался скрыться. Тем не менее, убийцу поймали в Аргаяшском районе сотрудники полиции.

Как рассказали в областной прокуратуре, охранник утверждал, что непричастен к преступлению, но суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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