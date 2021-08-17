В Челябинской области остановили водителя маршрутки, который пьяным развозил пассажиров

Фото: архив "КП"

В Саткинском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили пьяного водителя маршрутки, который перевозил пассажиров. Рейсовый автобус «Fiat» под управлением 41-летнего мужчины остановили сегодня утром, 17 августа.

— Водитель был отстранен от управления транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояния опьянения он отказался. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Всего в салоне маршрутки находились 5 пассажиров. Они были пересажены на другие рейсы. В отношении транспортного предприятия, где работает нарушитель, будет проводиться проверка, во время которой выяснят, как водители проходят предрейсовый медицинский и технический осмотр.

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